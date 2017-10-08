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قتلى وجرحى بانفجار غاز في عاصمة غانا

8
OCTOBER
2017
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أفادت سلطات غانا بوقوع انفجار في محطة غاز طبيعي في عاصمة أكرا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب وكالة "رويترز".

وقال كوجو أوبونج نكروما، نائب وزير إعلام غانا، في تصريح صحفي: "للأسف، يوجد بعض القتلى، ونعمل على حصر العدد، كما يوجد عدد من المصابين"، مضيفا أن الحريق تمت تحقيق السيطرة عليه.
وقال عدد من شهود العيان لـ"رويترز" إنهم أحصوا 4 أو 5 جثث في حين تم انتشال بعض الجثث بالفعل من موقع الانفجار.
وفر السكان المذعورون من الانفجار الذي نجمت عنه كرة لهب ضخمة ظهرت في سماء المدينة كما تم إرسال عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

المصدر: رويترز

روسيا اليوم
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