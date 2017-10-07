ثالث أطول جدار حدودي في العالم... على الحدود السورية!

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arab-turkey.com -





أنهت السلطات التركية بناء الجدار الحدودي بين تركيا وسوريا، الذي يعد ثالث أطول جدار حدودي في العالم بطول 688 كيلومترًا، بعد سور الصين العظيم والجدار الفاصل بين المكسيك وأميركا.



وقالت إدارة الإسكان التركية المشرفة على بناء المشروع إنه تم البدء ببناء أبراج للمراقبة بارتفاع 15 مترًا، وقطر 7 أمتار وبسماكة 30 سنتيمترًا، بالإضافة إلى إنشاء طريق إلى جانب الجدار لتسهيل حركة دوريات القوات الحدودية بالنظر إلى وعورة الأرض وطول الحدود.



وأعلنت أيضاً أنها ستبدأ ببناء جدار خرساني على الحدود بين تركيا وإيران بطول 144 كيلومترًا.



يأتي بناء الجدار في نطاق تدابير مكافحة الإرهاب، الذي يهدد أمن تركيا نتيجة تنامي الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود من سوريا.