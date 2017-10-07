اليرقات قد تنقذ كوكب الأرض

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توصلت دراسة علمية لجامعة كمبريدج البريطانية أن "اليسروع" أو يرقة الدودة تتغذى على البلاستيك، ومن ثم يمكن استخدامها في التخلص من الأطنان الهائلة من المخلفات البلاستيكية في المحيطات والبحار ومكبات النفايات حول العالم.

وتوصل العلماء إلى ذلك الكشف عن طريق الصدفة بعد أن تركوا مجموعة من اليرقات داخل كيس بلاستيكي في أحد المعامل لفترة من الوقت أثناء قيامهم بإحدى التجارب.

وبعد أن عاد العلماء إلى المعمل، وجدوا اليرقات منتشرة في كل مكان على الطاولة بعد أن التهمت أجزاء كبيرة من الكيس.

تأثير البلاستيك على البيئة:

1- الإضرار بالثروة السمكية بسبب نفوق الأسماك التي تتغذى على نفايات بلاستيكية كالحيتان والسلاحف

2- الإضرار بالطيور البحرية التي تبتلع جزئيات البلاستيك