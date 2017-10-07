living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين الجنون والذكاء... هذه هي حقيقة زعيم كوريا

7
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



أكد مسؤول كبير في وكالة المخابرات الأميركية (CIA) أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي يثير جدلاً واسعاً في العالم ويتقاذف التهديدات مع الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، أكد أنه ليس مجنوناً وإنما هو زعيم ذكي يريد الحفاظ على نظامه السياسي وإنقاذه من الانهيار.

ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية عن المسؤول الأميركي يونغ سوك لي قوله، إن زعيم كوريا الشمالية “يريد الحكم لمدة طويلة والموت على سريره”.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه على الرغم من الاختبارات الصاروخية طويلة الأمد إلا أن الديكتاتور الشاب لديه استراتيجية واضحة لحماية منصبه كقائد أعلى في البلاد.

وقال يونغ سوك لي، النائب المساعد لمدير وكالة الاستخبارات الأميركية والمتخصص بالشؤون الكورية: “لو استيقظ كيم ذات يوم وأراد استخدام السلاح الكيمياوي فلن تكون لوس أنجلوس هي الهدف الذي يريده”.

وكان الرئيس دونالد ترامب وصف في تغريدات له على “تويتر” الزعيم الكوري الشمالي بأنه “قزم الصواريخ” و”المجنون”. وقال في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن كيم “في مهمة انتحارية”.

وقال الخبير الأمني الأميركي يونغ سوك لي، إن “آخر رجل يريد أن يرى نزاعا في شبه الجزيرة الكورية هو كيم جونغ أون”. وأضاف: “لدينا ميول في هذا البلد للتقليل من قيمة النزعة المحافظة التي تجري في الأنظمة الشمولية”.

يشار إلى أنه منذ وصول كيم إلى السلطة عام 2011 قام بإعدام 340 شخصا من بينهم 140 مسؤولاً بارزاً في الحكومة أو رموزاً في الحكم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مستوى العالم، كما وصلت الإعدامات التي نفذها بعض أقاربه الشخصيين ممن اعتقد بأنهم يعارضونه أو ربما يشكلون تهديداً لحكمه.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout