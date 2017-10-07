خطأ فادح.. يُجبر "غوغل" على الاعتذار بشأن حادث "لاس فيغاس"

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أُجبرت شركة "غوغل" الأميركية على تقديم اعتذار رسمي لكل مستخدميها، بسبب "خطأ فادح" وقع فيه محركها البحثي بشأن حادث إطلاق النار في لاس فيغاس.



وكان عدد كبير من المستخدمين قد أعربوا عن ضيقهم، بسبب تصدير المحرك لخبر "مزيف" حول منفذ حادث "لاس فيغاس".



وتضع "غوغل" في المركز الأول خبر لموقع يطلق "4Chan"، استبق كلّ الأحداث بالإعلان عن منفذ للحادث، غير الذي أعلنت عنه السلطات، ونشر صورة مختلفة لمنفذ الحادث، ورغم مرور أيام عديدة على الخبر "المزيف"، إلا أنه لا يزال يتصدر نتائج البحث الخاصة بالحادث.

وعللت "غوغل" الأمر بأنه يأتي لخطأ في "خوارزمية" ترتيب الأخبار على محرك البحث.