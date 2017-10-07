مدير في “ماكدونالدز″ يبيع المخدرات مع الوجبات في نيويورك

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في حادثة جرمية، اكتُشِف أحد مدراء سلسلة مطاعم “ماكدونالدز″، يبيع الكوكايين مع وجبات الطعام. ووفق صحيفة “نيويورك بوست”، فإن الشرطة استطاعت النيل من المدير الذي استخدم وظيفته للاتجار بالمخدرات.



وذكرت الصحيفة أن فرانك غيريرو، استخدم صلاحياته مديرا لأحد مطاعم “ماكدو” في نيويورك، لبيع كميات من مادة الكوكايين. وقبضت الشرطة عليه متلبسا بعد أن أرسلت له شرطيا متخفيا لكثرة البلاغات التي جاءتها من بعض الزبائن.



وأكدت الشرطة أن الشاب باع 8 كميات من المخدرات للشرطي المتخفي، وصلت قيمة بعضها إلى 10 آلاف دولار، وبلغ سعر 100 غرام من الكوكايين نحو 6500 دولار.