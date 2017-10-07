إقالة ضابط بعد "علاقة غير عادية" على متن غواصة بريطانية

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كشفت صحيفة "تلغراف" أن البحرية الملكية البريطانية أقالت ضابطا ثانيا بعد تورطه في فضيحة علاقة غير شرعية مع زميلة له داخل غواصة نووية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن فضيحة إقامة علاقة غير شرعية داخل غواصة نووية تابعة للبحرية الملكية بدأت تتسع، حيث جرى إيقاف قائد الغواصة وضابط آخر بعد نشر تقارير تفيد أنهما كانا على علاقة غير شرعية مع زميلتين لهما.

وأعفي القائد ستيوارت أرمسترونغ من مهامه في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد كشف علاقته "غير العادية" مع إحدى الضابطات.

كما جرى إيقاف مسؤول تنفيذي للغواصة (لم يذكر اسمه) لنفس السبب.

ويعتبر المسؤول المعفى اليد اليمنى للقائد أرمسترونغ.

وقالت مصادر بحرية لـ"تلغراف" إن إيقاف قائد الغواصة والمسؤول التنفيذي أمر "غير اعتيادي".