بالفيديو - هذه المرأة أذكى مخلوقة بشرية!! شاهدوا ماذا فعلت

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تفوّقت الأميركية Sabrina Gonzalez Pasterski (23 عاماً) بذكائها على البشريّة، فشُبّهت بالعبقري Albert Einstein، بحسب موقع "Independent".

واستطاعت Pasterski إنجاز أكثر ما قد ينجزه الفرد طيلة حياته، وهي في سنّ الـ23، كما أنّها قامت بصناعة محرّك طائرة بمفردها عندما كانت في سنّ الـ14.

وبعد 3 سنوات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نالت معدّلاً 5.0 على 5.0.

وباشرت الطالبة العبقرية بشهادة الدكتوراة في جامعة هارفرد، لكنّها ابتعدت عن المحرّكات والطيران، وانتقلت الى مجال الجاذبية كأينشتاين.

وكانت صرّحت لمجلّة "Marie Claire": "كونوا متفائلين ومقتنعين بقدراتكم. عندما نكون صغار نقول: سأكون .. عندما أكبر. أظنّ أنّه من المهمّ ألّا نفقد هذه الرؤية".

(لها)