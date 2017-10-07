ملايين المشاهدات - بالفيديو: "هبوط بطولي" يحبس الأنفاس لأضخم طائرة في العالم

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نشرت قناة "Cargospotter" على موقع "يوتيوب" شريط فيديو يظهر مهارات بطولية لقائدي طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات أثناء هبوط اعترضته رياح عاتية في مطار ألماني.

وبعد أقل يومين على نشره، حصد فيديو "الإماراتية" أكثرمن 4 ملايين مشاهدة، ولقي إشادة كبيرة من مصوره المختص بتسجيل فيديوهات لهبوط الطائرات.

ويوثق الفيديو لحظة هبوط الطائرة في مطار دوسلدروف غربي ألمانيا وسط رياح عاتية، وانحرافها على المدرج عند ملامستها الأرض ثم سيطرة قادتها على مسارها.

ويقول مصور الفيديو: " لقد صورت عدة آلاف من الفيديوهات لطائرات تصارع الرياح أثناء الهبوط في مطارات عدة في أوروبا خلال السنوات الماضية، لكن هبوط هذه الطائرة من طراز Airbus A380 كان استثنائيا وصعبا للغاية".

وتابع "في البداية كان الوضع يبدو عاديا بالنسبة لتعامل (الطيارين) مع الرياح، لكن مع الهبوط استطاع الطياران المحافظة على بقاء الطائرة على المدرج بطريقة لا تصدق".

وأضاف" الفيديو يظهر مهارات غير عادية للطيارين، فحتى مع وجود رياح قوية بعد الهبوط استطاعوا السيطرة على مسار الطائرة في المدرج".

وفي نوفمبر 2016، انتشر فيديو آخر لطائرة إماراتية أيضا تصارع الرياح العاتية وتهبط بنجاح في مطار سخيبول بأمستردام بعد أن لجأ الطيّار إلى تقنية الهبوط الجانبي للحفاظ على توازن الطائرة عند الهبوط.