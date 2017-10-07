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مراهقة تصاب بالعمى بسبب لعبة جوال

7
OCTOBER
2017
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أصيبت شابة من جنوب الصين بالعمى في عين واحدة بعد أن لعبت لعبة "مثيرة" لمدة أسبوع كامل.
 
ووفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الفتاة البالغة من العمر 21 عاما فقدت البصر بشكل مفاجئ فى عينها اليمنى بعد أن لعبت اللعبة لفترة زمنية طويلة بدون توقف حين كانت في منزل والديها في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ.
 
وشخص الأطباء حالتها فوجدوا أنها تعاني من انسداد الشريان الشبكي الناجم عن إجهاد العين الشديد.
 
واعترفت الشابة، التي لم ترغب في ذكر اسمها، أنها تلعب اللعبة بشكل منتظم لمدة سبع أو ثمان ساعات متتالية دون أن تتحرك، مشيرة إلى أن اللعبة اسمها " Arena of Valor".
 
وباتت لعبة المعارك، التي تعرف أيضا باسم "شرف الملوك"، شعبية بشكل كبير في الصين، ومن المقرر أن يتم طرحها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.
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