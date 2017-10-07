لماذا ترتدي ميلانيا ترامب نظارة شمسية ليلا

A + A -

أثارت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي جدلا بارتدائها نظارة شمسية أثناء عودتها ليلا إلى البيت الأبيض برفقة زوجها.

عرض موقع mercurynews الأمريكي تساؤلات رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" حول السر وراء ظهرو ميلانيا ترامب بالنظارة الشمسية يومي الثلائاء والأربعاء الماضيين على الرغم من أن غروب الشمس قبل ذلك بساعات.

وأشارت إحدى المستخدمات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها ميلانيا نظارة الشمس ليلا، لكنها في نفس الوقت لم تخف اندهاشها من هذا التصرف.

وأرادت مستخدمة أخرى طرح تلك المسألة بشكل ساخر، حيث دوّنت اقتباسأ من نص أغنية "نظارة شمس ليلًا" أو "Sunglasses at Night" والتي أنتجت في ثمانينيات القرن الماضي بصوت المغني الكندي كوراي هارت.

وأشارت إحدى المستخدمات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها ميلانيا نظارة الشمس ليلا، لكنها في نفس الوقت لم تخف اندهاشها من هذا التصرف.

وأرادت مستخدمة أخرى طرح تلك المسألة بشكل ساخر، حيث دوّنت اقتباسأ من نص أغنية "نظارة شمس ليلًا" أو "Sunglasses at Night" والتي أنتجت في ثمانينيات القرن الماضي بصوت المغني الكندي كوراي هارت.

وتساءل آخرون عما إذا كانت ميلانيا تعاني حالة مرضية في عينيها أجبرتها على ارتداء تلك النظارات، أو أن أضواء فلاش الكاميرات تزعج عينيها.

وذهب آخرون إلى ما هو أبعد من ذلك في تفسيراتهم، حيث قالوا إن ميلانيا فعلت ذلك خصيصا كي تخفي تعابير وجهها على العبارات المشينة التي قد يتلفظ بها زوجها في مثل هذه المناسبات.