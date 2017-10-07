وبخته زوجته بشدّة لشراء اليانصيب.. فحصل ما لم يكن في الحسبان!

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بعدما اعتاد رجل من ولاية كاليفورنيا الأميركية شراء عدد كبير من بطاقات اليانصيب، ضاقت زوجته ذرعاً به ووبخته بشدة على عادته التي اعتبرتها إهداراً للمال.

إلا أن الرجل لم يلق بالاً للوم زوجته وصمم على الاستمرار بشراء بطاقات اليانصيب حتى حالفه الحظ أخيراً وربح مليون دولار دفعة واحدة.

وقام هيرمنجيلدو بلتران ميزا بشراء بطاقتي يانصيب وأخفاهما داخل حمام المنزل لكي لا تراهما زوجته، وتوبخه كعادتها.

وبدأ بلتران ميزا بحك البطاقتين خلسة داخل الحمام، حيث تبين له أن البطاقة الأولى لم تربح أي مبلغ يذكر، فحك الثانية ليفاجأ بأنه ربح مليون دولار أميركي.

وهرع بلتران ميزا إلى زوجته التي طالما قالت له إنه لن يفوز بأي جائزة، ليزف لها خبر فوزه بهذا المبلغ الكبير.

ولدى سؤالهما عن كيفية إنفاق المبلغ، قال الزوجان إنهما سوف يحتفظان بجزء من المبلغ لتغطية نفقاتهما بعد التقاعد، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.