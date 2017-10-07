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نيويورك تنجو من كارثة إرهابيّة كبيرة

7
OCTOBER
2017
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كشف مدعي عام نيويورك عن احباط اعتداء ارهابي على نمط اعتداءات باريس وبروكسل، كان سيستهدف في صيف العام 2016 ساحة تايمز سكوير ومترو نيويورك.وقد خطط لهذا الاعتداء رجُلان يبلغان من العمر 19 عاما، احدهما كندي يدعى عبد الرحمن البهنساوي، والثاني اميركي مقيم بباكستان ويدعى طلحة هارون.
 
وكان مفترضا تنفيذ الاعتداء "خلال شهر رمضان"، بين اوائل حزيران واوائل تموز 2016، وفقا لما اوضحه بيانٌ صادر عن مدعي عام مانهاتن.
 
غير أنّ عنصرا من مكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي اي) تظاهر بأنه احد المنتمين الى تنظيم "الدولة الاسلامية"، فتدخل في الاتصالات بين الرجُلين عبر الهواتف الذكية وواكب تحضيراتهما، بدءًا بشراء البهنساوي لمتفجرات في كندا حتى وصوله الى الولايات المتحدة في ايار 2016، ومرورًا بتحديد الرجُلين لخطوط المترو التي كانا ينويان استهدافها، وفق ما اوضح البيان.
 
واستنادًا الى المدعي العام، قد يكون الرجل الكندي أعلن خلال اتصالاته مع العنصر في مكتب التحقيقات الفدرالية عن نيته "قتل العديد من الناس" ومهاجمة حفلات موسيقية وقال "ندخل حاملين اسلحتنا، فهذا ما فعله الشباب في باريس" في اشارة منه الى اعتداءات تشرين الثاني 2015.
 
اما طلحة هارون فمن المرجح انه خطط للوصول الى الولايات المتحدة في اللحظة الاخيرة للمساعدة في تنفيذ الاعتداءات.
 
وفي اتصالاته مع العنصر في مكتب التحقيقات الفدرالية، وصف هارون المترو بأنه "هدف مثالي" وقال انه يريد "قتل اكبر عدد ممكن من الركاب" على غرار اعتداءات بروكسل في 22 اذار 2016.
 
وقد اعتُقل البهنساوي على يد الاف بي آي في 21 ايار 2016، في كرانفورد بنيو جيرزي، على بعد 30 كلم جنوب غرب مدينة نيويورك.وفي تشرين الاول 2016، اعترف البهنساوي بذنبه في سبع تهم، بينها ثلاث تهم قد تؤدي الى سجنه مدى الحياة (التآمر لاستخدام اسلحة دمار شامل وارتكاب عمل ارهابي خارج الحدود الوطنية ووضع قنبلة في مكان عام). وينبغي صدور الحكم بحقه في 12 كانون الاول.
 
اما هارون الذي وُجهت اليه خمس تهم، فقد اعتُقل بباكستان في ايلول 2016، وقد يُسجن مدى الحياة.
 
وهناك رجل ثالث يدعى راسل سايلك وهو فيليبيني يبلغ السابعة والثلاثين، وقد اعتُقل بالفيليبين في نيسان. وهو قد يكون ساعد في تمويل مخطط الاعتداءات عبر ارساله مبلغا يزيد قليلا عن اربعمئة دولار.
 
 
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