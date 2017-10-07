كوريا الشمالية تنوي اختبار صاروخ قادر على استهداف غرب الولايات المتحدة

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نوّهت كوريا الشمالية، خلال استقبالها وفدا من البرلمانيين الروس، إلى أنها تعتزم إجراء تجربة لإطلاق صاروخ قادر على الوصول إلى السواحل الغربية للولايات المتحدة.

وأوضح النائب الروسي، عضو لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، أنطون موروزوف، الذي كان يدخل ضمن تشكيلة الوفد، أن حكومة كوريا الشمالية "تستعد لإجراء اختبارات جديدة لصاروخ بعيد المدى"، مشيرا إلى أن مسؤولين في البلاد عرضوا أمام النواب الروس "حسابات رياضية تدل برأيهم على أنهم سيتمكنون من استهداف السواحل الغربية للولايات المتحدة بواسطة صاروخهم".

ولفت موروزوف إلى أن سلطات كوريا الشمالية أكدت امتلاكها "تكنولوجيا ملائمة لضمان دخول الرأس الحربي للصاروخ إلى الغلاف الجوي، وكذلك التكنولوجيا التي تضمن التحكم به".