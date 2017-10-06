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التايمز تكشف: منفذ هجوم لاس فيغاس أكثر رعباً من بن لادن

6
OCTOBER
2017
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نشرت صحيفة التايمز مقالاً لديفيد آرنوفيتش بعنوان “بادوك أكثر رعباً من بن لادن”.
وقال كاتب المقال إنه في مساء يوم الأحد قام ستيفن بادوك الزبون- المعتاد على شرب قهوة فينتو موكا من ستاربكس- بقتل 6 أشخاص أكثر من عدد الذين قضوا في اعتداءات السابع من تموز في بريطانيا.
وأضاف أنه تنطبق على بادوك صفة واحدة فقط من شخصية “القاتل الجماعي” المعروفة ألا وهي أنه رجل، مشيراً إلى أنه طاعن بالسن، إذ يبلغ (64 عاما)، ولم يكن موظفاً ساخطاً ولم يتعرض لمضايقات خلال فتره مراهقته، كما لم يتم تجنيده من قبل تنظيم “داعش”.
وأردف أن ” بادوك لم يكن له سوابق”، كما أنه لم يعان من اكتئاب جراء خسارته لجميع أمواله في القمار الذي تشتهر به المدينة الأمريكية الصاخبة، كما أنه لم يكن مصاباً بمرض خطير أو قاتل”.
وتابع بالقول إن “بادوك كان لديه دافع للقيام بهذا الهجوم وكان على علم بما يجري على منصة الحفل، كما أنه اشترى كافة الأسلحة وخزنها في غرفته وركب كاميرات مراقبة خارج غرفته ليكون مطلع على أي محاولة لاقتحام أو للاقتراب من غرفته”.
وأردف بان ” بادوك كان مقامراً جيداً”.
وختم بالقول إن “بادوك هو ليس بن لادن أو البغدادي، بل هو أسوأ كابوس نستيقظ منه”.

المصدر: وكالات

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