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نواب روس يعودون من كوريا الشمالية بأخبار مرعبة لأميركا

6
OCTOBER
2017
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو بالبرلمان الروسي قوله، الجمعة، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة لصاروخ بعيد المدى تعتقد أنه قادر على الوصول إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.
وقالت الوكالة إن عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي، أنتون موروزوف، ومشرعين آخرين قاموا بزيارة إلى بيونغ يانغ منذ الثاني من أكتوبر الجاري وحتى اليوم الجمعة.

وقال موروزوف "إنهم يجهزون لتجارب جديدة لصاروخ بعيد المدى. بل إنهم قدموا لنا حسابات رياضية يعتقدون أنها تثبت أن صاروخهم قادر على ضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة".

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية، "بحسب فهمنا، إنهم يعتزمون إطلاق صاروخ آخر بعيد المدى في المستقبل القريب. وبوجه عام، فإن مزاجهم عدائي إلى حد ما".

وتصاعد التوتر في الأسابيع الماضية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التهديدات والشتائم.

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