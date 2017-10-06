بالفيديو - أشياء مرعبة التقطتها كاميرات المراقبة في احدى المدارس

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التقطت كاميرات المراقبة الموجودة في ممرات إحدى المدارس الأيرلندية ظاهرة غريبة لا يمكن تفسيرها، حسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

يظهر في الفيديو باب إحدى القاعات، يُفتح فجأة ويُغلق بطريقة عنيفة. وبعد ذلك، تبدأ خزانة موجودة في الممر بالتأرجح كأن أحدا يريد إسقاطها، ثم يفتح أحد أدراج الخزانة وتتطاير منه أوراق.

وفي نهاية الفيديو، تُركل علامة تحذير "الأرض زلقة" والتي كانت موضوعة وسط الممر.

وعلق أحد المشاهدين للفيديو: "هل يعرف أحد رقم صيادي الأشباح ؟".

وسجل تاريخ الحادث، كما يظهر في الفيديو، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

(sputnik)