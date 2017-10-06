البنتاغون: أبو بكر البغدادي لا يزال حياً

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أكدت وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون ) مساء الخميس، أن التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي ، دليل على أن الأخير ما زال حياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إريك باهون، في تصريح لوكالة الأناضول: "إن أجهزة الاستخبارات الأميركية أكدت أنّ الرسالة الصوتية المنسوبة لأبي بكر البغدادي، تبدو أصلية." وأضاف قائلاً: "منطقياً، أكد التسجيل أنه كان حياً حتى وقت قريب، أو على الأقل حتى وقت تسجيل صوته".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أنه لا توجد دلائل للتشكيك في صحة التسجيل الأخير والأحدث للبغدادي.

وكان تسجيل صوتي جديد منسوب لزعيم داعش، تداولته حسابات تابعة للتنظيم المتطرف على الإنترنت، الخميس الماضي (28 سبتمبر)، يحث فيه أتباعه على "الصبر والثبات" في وجه أعدائهم في سوريا والعراق، في إشارة إلى العمليات العسكرية ضد التنظيم التي ينفذها التحالف الدولي ضد #داعش.

ولم يتضح تاريخ التسجيل، لكن الرجل المطلوب الأول دولياً أشار في التسجيل إلى تهديدات كوريا الشمالية، لكل من الولايات المتحدة واليابان، ما يعني أن التسجيل حديث. وفي التسجيل، أشار البغدادي بطريقة غير مباشرة إلى الهجمات الأخيرة في مترو لندن وبرشلونة.

يذكر أن آخر تسجيل صوتي منسوب للبغدادي ظهر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وذلك بعد أسبوعين من بدء معركة الموصل، بغرض حث أتباعه على القتال.

كما يشار إلى أن قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، الجنرال ستيفن تاونسند، كان أعلن في الأول من سبتمبر 2017 أن زعيم التنظيم المتطرف ما زال على قيد الحياة، مرجحاً أن يكون مختبئاً في مكان ما في وادي الفرات في حين أعلنت روسيا كما المرصد السوري لحقوق الانسان في يوليو 2017 عن أنباء شبه مؤكدة تفيد بمقتل البغدادي.