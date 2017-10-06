أردوغان: لا شرعية للأكراد في كركوك

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة سوف تتخذ إجراءات اقتصادية ضد إقليم كردستان العراق، وذلك بالتنسيق مع حكومتي العراق وإيران .

وأوضح الرئيس التركي في تصريحات صحفية في طريق عودته من طهران أمس، أن الدول الثلاث قررت إنشاء آلية مشتركة خاصة بالنظر في اتخاذ قرار بتجميد تدفق النفط من شمال العراق، ردا على الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق الذي نظم في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وانتقد أردوغان بشدة شمول الاستفتاء محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، مشددا على أنه لا شرعية للأكراد في هذه المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها من قبل الرئيس التركي، حيث أعلن أردوغان أمس من طهران أن "العزلة هي مصير الإقليم الكردي".

يذكر أن محافظة كركوك الغنية بالنفط تخضع لسيطرة قوات "البيشمركة" منذ تراجع القوات العراقية أمام تقدم "داعش" في عام 2014.

ورفضت بغداد، وكذلك تركيا وإيران، نتائج الاستفتاء، مصرة على أنه يخالف دستور البلاد.