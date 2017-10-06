A + A -

قال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في تسجيل صوتي، نشرته مواقع موالية للتنظيم، أمس، إن ما اسماه الربيع العربي وصل لمحطة الفشل، مضيفا أن طاقة الغضب الشعبية أهدرتها قيادات ضعيفة.





ووجه زعيم تنظيم القاعدة انتقاداً لاذعا "ضمنيا" إلى "جبهة النصرة" التي فكت ارتباطها بالتنظيم، وباتت تعمل تحت مسمى "هيئة تحرير الشام"، نافيا أن يكون قد أعفى أحدا من بيعته.

وكانت جبهة النصرة قد أعلنت أن الظواهري قبل بفك ارتباطها بالقاعدة عن طريق نائبه أبو الخير المصري، الذي قتل أواخر شهر شباط الماضي، واتهمت التنسيقيات فيما بعد زعيم الجبهة أبو محمد الجولاني بقتله عبر تحديد موقعه للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.