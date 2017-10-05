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بالفيديو: السعودية ترد على حادثة الملك سلمان

5
OCTOBER
2017
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بدأت الزيارة التاريخية التي يقوم بها ملك المملكة العربية السعودية إلى روسيا بحادث صغير في المطار.

تعطل السلّم الكهربائي، الذي شحنه الجانب السعودي معه من الرياض، فجأة أثناء نزول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من طائرته الملكية في مطار فنوكوفو في موسكو.

وبدا واضحا في مشاهد الفيديو التي التقطت وصول الملك سلمان إلى موسكو في أول زيارة له إلى روسيا، كيف تعطّل السلّم الكهربائي فجأة الذي كان ينزل عليه لملاقاة مستقبليه من المسؤولين الروس، مما اضطر الملك لمتابعة نزوله سيرا على الأقدام.

أما الرئاسة الروسية فأكدت أنها لا تستخدم هذا النوع من السلالم الأجنبية على الإطلاق. وقال أحد أعضاء الوفد السعودي لوكالة "سبوتنيك": " كل شيء على ما يرام الآن، سنحاول جعل كل شيء جيدا".

وبدأت أول زيارة للعاهل السعودي إلى روسيا يوم أمس الأربعاء. وسيجرى الملك سلمان اليوم الخميس محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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