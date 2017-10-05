فضيحة إجهاض غريبة تبلغ الكونغرس

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أعلن النائب الأميركي الجمهوري تيم مورفي، الأربعاء، أنه لن يترشح لولاية جديدة في الكونغرس العام المقبل، بعد كشف رسائل كتبها لعشيقته، يطلب منها الإجهاض بعدما اعتقد أنها حامل.

وظهرت الفضيحة بعد أن كشفت الصحيفة التي تصدر في ولاية بنسلفانيا "بيتسبرغ بوست-غازيت"، الثلاثاء، رسالة غاضبة كتبتها المرأة التي كانت تربطه بها علاقة وهي متخصصة بعلم النفس تدعى شانون إدواردز، أقام معها علاقة بعد أن عمل معها على مشروع قانون.

وكتبت إدواردز، التي تبين أخيرا أنها لم تكن حاملا "ليس لديك أي مشكلة في التعبير في كل مكان عن معارضتك للإجهاض، فيما لا تجد مشكلة في أن تطلب مني الاجهاض الأسبوع الماضي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وردّ مورفي، الطبيب البالغ من العمر 65 عاما الذي سيغادر مجلس النواب في نهاية العام المقبل، "لم أكتب" الرسائل، مشيرا إلى أن مساعديه هم من كتبوها. وقال "عندما قرأتها عبرت عن استيائي. طلبت منهم عدم كتابة رسائل أخرى وسأفعل ذلك بنفسي".

وصرّح مورفي الأربعاء في بيان موجه إلى الصحيفة "بعد مشاورات مع عائلتي ومساعديّ، اتخذت قرار عدم ترشحي إلى الكونغرس مجددا في نهاية ولايتي".