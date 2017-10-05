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مفاجأة في المحكمة حول طريقة اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية

5
OCTOBER
2017
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فجرت المحكمة الماليزية، اليوم الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول، مفاجأة حول الطريقة التي تم بها اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية.
 
واستضافت المحكمة أحد الكيميائيين كخبير لتحديد الطريقة التي تم بها اغتيال كيم جونغ نام، شقيق زعيم كوريا الشمالية.
وقال الكيميائي للمحكمة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، إن الفتاة المشتبه في تورطها بعملية الاغتيال وجد على ثيابها آثار لمواد كيميائية سامة.
 
وأكد الكيميائي:
 
"بفحص ملابس الفيتنامية المشتبه بها، وجد أن بها آثار لغاز الأعصاب القاتل VX، ما قد يشير إلى استخدامها ذلك الغاز في قتل شقيق زعيم كوريا الشمالية".
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