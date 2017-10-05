"أرادني أن.." صديقة جزار لاس فيغاس تكشف "المستور"!

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أعلن وكيل الدفاع عن ماريلو دانلي، صديقة ستيفن بادوك مرتكب مجزرة لاس فيغاس، في بيان تلاه في لوس انجليس، الأربعاء، انه لم يكن لموكلته أي علم مسبق بالهجوم المسلح الذي نفذه صديقها مساء الأحد وأسفر عن مقتل 58 شخصا، وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وقال المحامي ماثيو لومبارد في بيان تلاه باسم موكلته إن ستيفن بادوك الذي كانت تعرفه، والذي انتحر في نهاية المجزرة كان "رجلا لطيفا ويقظا وهادئا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دانلي البالغة من العمر 62 عاما: "إن صديقها "لم يقل لي شيئا" يدعو للاعتقاد "أن شيئا مروعا سيحدث".

وأوضحت أنه "قبل أسبوعين ونيّف قال لي ستيفن إنه وجد تذكرة طيران الى الفلبين بسعر منخفض، وأنه يريدني أن أسافر إلى هناك لرؤية عائلتي. ككل الفلبينيين الذين يعيشون في الخارج، اسعدتني فكرة العودة إلى دياري ورؤية عائلتي وأصدقائي".

شراء منزل

وأكدت دانلي في بيانها أنها حين كانت في الفلبين حوّل لها بادوك مبلغا ماليا "قائلا لي إنه من أجل ان اشتري منزلا لي ولعائلتي. لقد شعرت بالامتنان، ولكني قلقت من أن تكون هذه الرحلة غير المنتظرة ومن ثم المال طريقة ليهجرني".

وأضافت "لم يخطر ببالي إطلاقا إنه يخطط لعمال عنف ضد أي كان"، مبدية حزنها للقتلى والجرحى الذين سقطوا بأيدي صديقها.

ودانلي مواطنة استرالية انتقلت منذ 20 عاما للعمل في لاس فيغاس، وقد عادت الاربعاء إلى الولايات المتحدة حيث كان بانتظارها عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي للاستماع لما قد تعرفه عن دوافع المجزرة.