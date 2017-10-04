رئيس هذه الدولة.. هو الأقلّ أجراً

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أفصح رئيس تنزانيا جون ماجوفولي، عن راتبه الشهري وهو 9 ملايين شلن تنزاني (4 آلاف دولار) ليكون بذلك أحد أقل الزعماء الأفارقة أجرا.





ويفرض ماجوفولي سياسة توجه إليها انتقادات كثيرة وتقوم على إجراءات لخفض الإنفاق العام.





وأورد الرئيس في كلمة أمام مسؤولين محليين في العاصمة، أن حكومته خفضت رواتب كبار مسؤولي الشركات الحكومية إلى 15 مليون شلن تنزاني (6700 دولار) شهريا أي أكثر مما يتقاضاه.





وأوضح "بإمكانهم الرحيل إذا كانوا لا يريدونه". وأضاف أن اختلاس المال العام "منتشر" في الشركات الحكومية ورفض طلبات من بعض المسؤولين المحليين لزيادة رواتبهم إلى أكثر من الضعف، قائلا إنه لا يمكنه فعل ذلك بينما يعاني الكثير من المواطنين نقصا في المياه والرعاية الصحية والكهرباء.





ومنذ توليه الرئاسة في تشرين الثاني 2015، خفض ماجوفولي الذي يطلق عليه لقب الإنفاق الحكومي بفرض إجراءات مثل قيود على سفر المسؤولين للخارج.





ولا يشكل راتب موجوفولي شيئا بالنسبة لرواتب زعماء أفارقة آخرين. فرئيس كينيا يحصل على نحو 14 ألف دولار شهريا ويحصل جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا على حوالى 20 ألف دولار في الشهر.