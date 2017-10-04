سلاح يقتل بالسم.. من يحتفظ به؟

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شهد عام 1993 صدور معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وتحظر هذه المعاهدة التي أصبحت نافذة المفعول في عام 1997 وانضمت إليها 192 دولة، إنتاج الأسلحة الكيميائية وتخزينها واستخدامها.

وكان من المفروض أن يتم تدمير كافة الأسلحة الكيميائية المتوفرة في العالم خلال 10 أعوام، ولكن لم يتحقق ذلك، إذ أن ما من دولة تخلصت من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل بحلول شهر أبريل/نيسان 2007.

مَن تخلص من الأسلحة الكيميائية؟

تخلصت من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل ألبانيا عام 2007، وكوريا الجنوبية عام 2008، والهند عام 2009، وليبيا عام 2014، وسوريا عام 2014. وفي 27 سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت روسيا أنها أصبحت خالية من الأسلحة الكيميائية.

أين تبقى الأسلحة الكيميائية موجودة؟

تبقى الأسلحة الكيميائية بحوزة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخلصت من 90 في المائة من مخزون الأسلحة الكيميائية حتى الآن، واليابان التي تركت مخزونها من الأسلحة الكيميائية في الصين بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت أخيرا تعمل على تصفية أسلحتها الكيميائية بصورة مشتركة مع الصين.

وليس معروفا هل توجد الأسلحة الكيميائية في الدول التي لم توقع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي كوريا الشمالية ومصر وفلسطين والسودان الجنوبي، أو لم تصادق عليها (إسرائيل وقعت المعاهدة ولكنها لم تصادق عليها).

ووفقا لمعلومات رابطة مراقبة الأسلحة، وهي منظمة يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأسلحة الكيميائية قد تكون بحوزة إيران وإسرائيل وكوريا الشمالية ومصر.