صورة فاضحة: إرهابي قيادي في "الجيش الحر" يمارس الرذيلة مع ..أحد عناصره!

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نشرت صحيفة التيار المحسوبة على المعارضة السورية، صورة فاضحة لأحد قادة الجيش الحر وهو يمارس فعل اللواطة مع أحد العناصر.

وقالت الصحيفة المعارضة إن الصورة الفاضحة هي للمدعو “أبو خالد” وهو قيادي في جيش أحرار الشرقية التابع لميليشيا الجيش الحر.

كما اتهمت الصحيفة رئيس مخفر ما يسمى “الشرطة الحرة” بالتحرش بأحد السيدات النازحات من مدينة الرقة، والتي قامت بالإدعاء عليه، ليقوم بتهديدها بالقتل إن لم تسحب شكواها.

وذكرت الصحيفة اسم رئيس المخفر ويدعى “مصطفى العلي العبود” وهو أب لأرع أطفال، وقالت الصحيفة بتهكم واضح: “وحاجج خميس مرات”.

كما وجهت الصحيفة المعارضة اتهامات لقادة الجيش الحر المتواجدين في ريف حلب الشمالي بممارسة الدعارة والمجون.

رصد خاص-الحدث نيوز