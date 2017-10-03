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انتشار فيديو لـ"جنديين روسيين أسرهما داعش" ؟!

3
OCTOBER
2017
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نشر تنظيم "داعش" الإرهابي فيديو مصوّر لجنديين روسيين قال إنه أسرهما في محافظة دير الزور السورية، وفقاً لما نقلت وكالة "رويترز" عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم.

ونقلت "شبكة شام الإخبارية‏" وصفحات أخرى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو نسبته للخبر، ويظهر فيه جنديان روسيان، أحدهما يعرّف عن نفسه على أنه جندي روسي يُدعى زابالوتني رومان ويقول إنه وقع في الأسر في هجوم معاكس نفّذه "داعش" في قرية الشولا هو وزميلة المدعو تسوركانوف غريغوري، بحسب الفيديو.

وكانت وكالة "أعماق" قد أعلنت سابقاً إن عناصر التنظيم "تمكنوا من أسر جنديين روسيين وجندي آخر من جيش النظام، في قرية شولا على مشارف مدينة دير الزور".

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية أن يكون تنظيم "داعش" قد أسر جنديين روسيين في سوريا، بحسب وكالة "رويترز".

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