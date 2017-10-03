2017 هو عام الزوال.. العلم يحدّد أربع نهايات تنتظر البشرية!

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أجّل العالم ديفيد ميد، مرة أخرى يوم انتهاء العالم، ففي وقت سابق ادعى أن كوكب نيبيرو سوف يدمر كوكب الأرض في نهاية شهر أيلول. ووفقا للعلماء، فإن البشرية تنتظر في عام 2017 أربع نهايات للعالم.

ويعود التهديد حول نهاية العالم في نظر العالم إلى اقتراب كوكبنا من أجرام سماوية أخرى في الفضاء. وكثيرا ما ذكر ديفيد ميد أن الأرض تنتظر لقاء لا مفرّ منه مع الكوكب الغامض X. وآخر تنبؤاته حول نهاية العالم كانت في أواخر أيلول، ولكن نهاية العالم لم تحدث.

في المرة القادمة، البشرية تنتظر نهاية العالم في بداية تشرين الاول، حيث في 5 من الشهر الحالي سوف يقترب من الأرض كوكب نيبيرو، وإذا لم يصطدم بالأرض فإنه بالتأكيد سوف يدمر جميع أشكال الحياة على سطحها. أيضا، فإن نهاية العالم قد تأتي في 21 تشرين الاول بسبب حركة نيبيرو إلى الأرض وفي أواخر كانون الاول، عندما يتم هجوم كائنات فضائية على كوكب الأرض.

وفي وقت سابق، توصل بعض الخبراء النظريين، بعد إجراء عدد من البحوث والاطلاع على دراسات فلكية سابقة، إلى استنتاج مفاده أن الكوكب الغامض "نيبيرو" سيدمر كوكب الأرض وسيمسح البشرية في الـ23 من أيلول.