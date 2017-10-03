living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

2017 هو عام الزوال.. العلم يحدّد أربع نهايات تنتظر البشرية!

3
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أجّل العالم ديفيد ميد، مرة أخرى يوم انتهاء العالم، ففي وقت سابق ادعى أن كوكب نيبيرو سوف يدمر كوكب الأرض في نهاية شهر أيلول. ووفقا للعلماء، فإن البشرية تنتظر في عام 2017 أربع نهايات للعالم.
 
ويعود التهديد حول نهاية العالم في نظر العالم إلى اقتراب كوكبنا من أجرام سماوية أخرى في الفضاء. وكثيرا ما ذكر ديفيد ميد أن الأرض تنتظر لقاء لا مفرّ منه مع الكوكب الغامض X. وآخر تنبؤاته حول نهاية العالم كانت في أواخر أيلول، ولكن نهاية العالم لم تحدث.
 
في المرة القادمة، البشرية تنتظر نهاية العالم في بداية تشرين الاول، حيث في 5 من الشهر الحالي سوف يقترب من الأرض كوكب نيبيرو، وإذا لم يصطدم بالأرض فإنه بالتأكيد سوف يدمر جميع أشكال الحياة على سطحها. أيضا، فإن نهاية العالم قد تأتي في 21 تشرين الاول بسبب حركة نيبيرو إلى الأرض وفي أواخر كانون الاول، عندما يتم هجوم كائنات فضائية على كوكب الأرض.
 
وفي وقت سابق، توصل بعض الخبراء النظريين، بعد إجراء عدد من البحوث والاطلاع على دراسات فلكية سابقة، إلى استنتاج مفاده أن الكوكب الغامض "نيبيرو" سيدمر كوكب الأرض وسيمسح البشرية في الـ23 من أيلول.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout