هذا ما كشفه شقيق منفذ هجوم لاس فيغاس عنه

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ليلة دامية عاشتها مدينة الترفيه الأميركية لاس فيغاس بولاية نيفادا، صباح الأثنين، عندما فتح ستيني مسلح النار على الآلاف من رواد حفل موسيقي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 58 قتيلًا ونحو 515 جريحًا.

وأعلنت شرطة لاس فيغاس، أن منفذ الجريمة المروعة، رجل أبيض يبلغ من العمر 64 عامًا وهو ستيفن كريغ بادوك، ونفت أن يكون الحادث له صلة بالإرهاب.

وذكرت صحيفة “يو إس إيه توداي” على حسابها بموقع “تويتر” أن منفذ الهجوم بادوك يعيش في مدينة ميسكيت، بولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة.

إلا أن تنظيم داعش تبنى مسؤولية العملية، في بيان منسوب له عبر وكالة “أعماق” الجناح الإعلامي للتنظيم.

وأوضح تنظيم داعش في بيان له :” أبو عبد البر الأمريكي كان مزودا بأسلحة رشاشة وذخائر متنوعة في فندق مطل على حفل موسيقى، وأطلق النار على جموع الأمريكيين موقعا منهم 600 قتيل ومصاب حتى نفذت ذخيرته “.

** ستيفن كريغ بادوك

ويبلغ ستيفن كريغ بادوك من العمر 64 عامًا، يقطن منذ يونيو/حزيران 2016 في قرية عادة ما يسكنها المتقاعدون، اسمها “صن سيتي” في مدينة ميسكيت، وتبعد 80 ميلًا شمال شرق لاس فيغاس بولاية نيفادا.

** عناوين سابقة

وخلال عامي 2011 و2016، كان يقطين في مدينة رينو، بولاية نيفادا، وبين عامي 2013 و2015، كان يعيش في مدينة ملبورن، بولاية فلوريدا، كما عاش في مدينة هيندرسون، بولاية نيفادا، وفي كاليفورنيا.

** ماذا قال عنه أخوه؟

قال عنه أخوه إيريك، إنه “شخص كان يعيش في مدينة ميسكيت، وكان معتادًا على الذهاب إلى مدينة لاس فيغاس ليلعب القمار”.

** سوابق جنائية

لم يكن بادوك معروفًا لدى السلطات الفيدرالية، إلا أنه كان معروفًا لدى سلطات إنفاذ القانون المحلية، وفق ما ذكرت قناة “إن بي سي” الأميركية.

وفيما أكدت الشرطة الأميركية، في وقت سابق اليوم، أنها قتلت منفذ الهجوم الذي كان يتواجد في الطابق 32 من مبنى فندق “ماندالا باي”، إلا أنها عادت وأعلنت أن منفذ الهجوم قتل نفسه (انتحر) قبل وصول عناصر الشرطة إلى غرفته.

وعثرت قوات الأمن على ما لا يقل عن 10 قطع من السلاح في غرفة الفندق التي نفذ منها بادوك جريمته من ضمنها عدة بنادق رشاشة، ولم تتوفر معلومات أخرى بشأن دوافع إطلاق النار.