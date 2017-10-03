ما لا تعرفونه عن صديقة منفذ هجوم لاس فيغاس التي يجري البحث عنها!

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كشفت السلطات الأميركية عن صورة واسم سيدة آسيوية يجري البحث عنها، على صلة بمنفذ هجوم لاس فيغاس الذي أودى بحياة 58 شخصاً على الأقل، و 500 جريح، بعضهم في حالة حرجة.

وقال قائد الشرطة جو لومباردو، إن السلطات تبحث عن السيدة المدعوة "ماريلو دانلي" Marilou Danley البالغة من العمر 62 سنة، ويعتقد بأنها صديقة الرجل الذي نفذ الهجوم الدموي. وأضاف أنه يعتقد أنها تتنقل بسيارة "هيونداي توسكان" تحمل لوحة تسجيل في ولاية نيفادا.

وقد أشارت شرطة لاس فيغاس إلى أن لهذه السيدة صلة بالرجل المسلح الذي أردى 58 قتيلاً بعد أن أطلق الرصاص من غرفة استأجرها على ما يبدو في "مجمع ماندلاي باي"، على الحاضرين في حفل موسيقي أقيم ليل الأحد في المجمع المذكور بلاس فيغاس غرب الولايات المتحدة.

كما أكدت أنها يمكن أن تكون مفيدة في التحقيقات حول عملية إطلاق النار تلك، وقد أفيد أنها شوهدت وهي تسافر مع المجرم سابقا.

وقدر طولها بـ 4 أقدام و11 بوصة، وبأنها ذات ملامح آسيوية، وهي أم وجدة. وتظهر صفحتها على فيسبوك معبأة بصور عائلية في مشاهد داخل وخارج الولايات المتحدة.