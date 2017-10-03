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امرأة سعودية تحصل على سيارة هدية من شركة فورد.. و السبب ؟

3
OCTOBER
2017
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قررت شركة فورد الامريكية أن تهدي ناشطة سعودية السيارة التي تحلم بها، وذلك بعد قرار تاريخي سمح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة المحافظة.
وكتبت شركة فورد للشرق الأوسط على تويتر أن لديها سيارة موستانغ صفراء ستمنحها هدية لسحر ناصف ، الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة ، والتي اعلنت عن إعجابها بالسيارة في مقابلة بعيد إصدار القرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وقالت فورد للشرق الأوسط في تغريدة موجهة لناصف "نود أن نهديك سيارة أحلامك". وألحقتها بتغريدة تقول "سيارتك الموستانغ في انتظارك"، وارفقت معها صورة سيارة تنطلق مسرعة داخل نفق، ومعها هاشتاغ "موستانغ سحر".
وكانت السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ستسمح للنساء بقيادة السيارة بدءا من يونيو/حزيران 2018، منهية بذلك السياسة التي كانت تحد على مدى أعوام من قدرة المرأة على الحركة.
وفتح القرار سوقا مربحة للسيارات، إذ كثفت كثير من الشركات جهودها لجذب زبونات جديدات.
وفي الأعوام القليلة الماضية كانت الناشطات السعوديات يعتقلن لمجرد جلوسهن خلف عجلة القيادة في السيارة.
وفي احتجاج نادر في السعودية، شكلت 47 امرأة موكبا وقدن سياراتهن في العاصمة الرياض عام 1990 للتظاهر ضد منعهن من القيادة.
واحتجزت الناشطات ولم يطلق سراحهن إلا بعد تعهد أوصياؤهن الرجال بألا يكررن الأمر.
وما زالت السعودية تطبق أشد ، إذ لا يسمح للمرأة بالدراسة أو السفر أو غيرها من الأنشطة دون موافقة محرم.

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