وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية: مطلق النار في لاس فيجاس اعتنق الإسلام قبل عدة أشهر

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هنا لاس فيغاس... أو على الأقل، هكذا بدت لاس فيغاس قبل دقائق من مأساة قلبت المشهد رأساً على عقب.

50 شخصا قتلوا ومئتان أُصيبوا، بعدما فتح مسلح النار أثناء مهرجان موسيقي في المدينة، مطلقا مئات الطلقات التي استهدفت المحتدشين. وبنتيجة التحقيقات، تبين للشرطة أن المرتكب يدعى ستيفن بادوك، وهو في الرابعة والستين من العمر، وقد فتح النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق "ماندالاي باي" باتجاه حشد من رواد المهرجان.وفيما أكدت الشرطة انتحار المسلح، اعلنت أنه من السكان المحليين، وذلك قبل أن يعلن تنظيم داعش عبر مواقع الكترونية تابعة له تبني العملية، لافتاً إلى ان المرتكب اعتنق الاسلام قبل مدة. وتزامناً مع الحادث، جرى تداول تقارير عن حوادث أخرى في متزامنة في المدينة، في وقت أُغلقت العديد من الفنادق القريبة، كما جرى تحويل بعض الرحلات الجوية. وفيما دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادث، معزياً الضحايا، توالت المواقف الدولية المنددة.