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"ستموتون جميعاً الليلة".. هذا ما سمعته ناجيةٌ من هجوم لاس فيغاس قبل لحظاتٍ من إطلاق النار

2
OCTOBER
2017
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قالت شابة أميركية ناجية من حادثة إطلاق النار التي استهدفت حفلاً موسيقياً في مدينة لاس فيغاس، إن امرأة قالت خلال الحفل "إنكم ستموتون جميعاً الليلة"، وذلك قبل 45 دقيقة من وقوع الهجوم.
 
وأوضحت الشابة أنها سمعت هذه المرأة التي اقتربت من الصف الأول في الحفل الموسيقي حيث يحتشد الجمهور، وهي تقول لفتاة أخرى "بأننا سنموت جميعاً الليلة"، مشيرة إلى أن ذلك حصل قبل 45 دقيقة من بدء إطلاق النار.
 
جاء ذلك خلال مقابلات أجرتها قناة cnbc الأميركية مع الناجين من الهجوم في لاس فيغاس.
 
وتسبب إطلاق النار أثناء مهرجان لموسيقى الريف في فندق ماندالاي باي بمدينة لاس فيغاس، بمقتل 20 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من مئة آخرين، إلى جانب تحييد المهاجم من قبل الشرطة.
 
وأعلنت شرطة لاس فيغاس، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017 مقتل المهاجم، مشيرة إلى أنه أميركي ونفذ الهجوم بمفرده، لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به.
 
(huffpost)
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