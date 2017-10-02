معلومات مهمّة عن منفذ هجوم لاس فيغاس

A + A -

قال قائد شرطة لاس فيغاس بولاية نيفادا، جوزيف لومباردو، الاثنين إن الهجوم الدامي الذي خلف 20 قتيلا و100 جريح نفذه أميركي بمفرده، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وأوضح لومباردو أن المشتبه به أميركي من سكان لاس فيغاس وشن الهجوم بمفرده، لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به.

وأضاف قائد شرطة لاس فيغاس: "لا يعتقد أن المشتبه به في الهجوم على صلة بأي جماعات متشددة".

وأشار إلى أنه على الرغم من "الارتباك والهلع" في أعقاب وقوع إطلاق نار بحفل موسيقي، لا يمكن تأكيد التقارير التي تفيد بوقوع أكثر من حادث إطلاق نار.

وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 بجروح في إطلاق نار خلال حفل موسيقي، كما أعلنت شرطة لاس فيغاس.