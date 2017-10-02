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مقتل أكثر من 20 شخصا واصابة حوالي 100 في "مذبحة لاس فيغاس"

2
OCTOBER
2017
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قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب حوالي 100 آخرين في حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، وفقا لما أعلنته الشرطة المحلية.
 
وأكدت الشرطة مقتل شخص يشتبه بأنه مطلق النار وهو من سكان المدينة، فيما يجري البحث عن صديقته، فيما حذرت المواطنين من احتمال وجود حوادث إطلاق نار في مناطق متفرقة بلاس فيغاس.
 
وأظهرت لقطات فيديو بثت على الإنترنت، صباح الاثنين، لحظة إطلاق النار في حفل غنائي بمدينة لاس فيغاس الأميركية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
 
 وبعد انطلاق الحفل بلحظات سمع صوت إطلاق نار من سلاح رشاش فتسبب في إيقاف الحفل وهروب عدد كبير من الحاضرين وسقوط بعضهم على الأرض، وبعد لحظات تجدد إطلاق النار كما سمع في الفيديو.
 
من جانبها، أكدت سلطات مطار ماكران بلاس فيغاس التقارير التي تحدثت عن تعليق الرحلات، بعد الاشتباه في وجود شخص مسلح في المنطقة.
 
وذكرت دانيتا كوهين، المتحدثة باسم المركز الطبي الجامعي، أن مستشفى لاس فيغاس استقبل "عدة أشخاص" مصابين بطلقات نارية.
 
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