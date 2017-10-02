في تسجيل مسرّب - ترامب يتحدث عن ليلة دخلته مع ميلانيا.. وماذا عن احتقار ابنته له وهوسه بالنظافة؟

A + A -

فجرت مجلة "نيوزويك" الأميركية مفاجأة مدوية حين أعلنت امتلاكها تسجيلات تلفزيونية سرية لدونالد ترامب قبل أن يصبح رئيساً للبلاد.

وأشارت المجلة إلى أنه روى في تلك التسجيلات تفاصيل تتعلق بحياته الحميمة مع ميلانيا ترامب، موضحة أنه تحدث عن ليلة الدخلة.

وقالت المجلة إن ترامب كشف أن أداء ميلانيا في تلك الليلة لم يكن جيداً. كما اعترف بأن ابنته إيفانكا لا تنظر إليه باحترام.

وكشفت "نيوزويك"، عبر موقعها الإلكتروني، حصولها على 16 ساعة من تسجيلات خاصة ببرنامج المذيع هوارد ستيرن بين العامين 1993 و2015. ولفتت إلى أن شخصاً مجهولاً هو من سرب الأشرطة.

وتضمنت الأخيرة تفاصيل كشفها ترامب بشأن لقاءات ابنته ايفانكا مع شاب من ذوي "الدم الأزرق" في إشارة إلى صهره جاريد كوشنير. كما احتوت على تصريحات صادمة أبرزها اعتراف الرئيس بأن ابنته تحتقره.

كما روى فيها كيف بصقت عليه ميلانيا في مايو 1993 رغم أنه قدم لها 25 مليون دولار. وحين مازحه المذيع بشأن البصقة قائلًا: ألا تخاف من الجراثيم الموجودة في البصاق؟ أجاب: "أغسل يدي عدة مرات خلال النهار. أنا مهووس بالنظافة… ربما إلى حد العقدة النفسية".

يذكر أن ترامب أعلن عندما ترشح للرئاسة أن مقابلاته مع ستيرن كانت نوعاً من الفكاهة.

(لها)