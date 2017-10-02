صور مؤثرة لضحايا إطلاق نار في حفل موسيقي بلاس فيغاس

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أعلنت الشرطة الأميركية، الاثنين، عن سقوط ضحايا في إطلاق نار أثناء حفل موسيقي في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.

وأضافت الشرطة الأميركية أنها تصدت لرجل يقوم بإطلاق النار في لاس فيغاس.

وأغلقت السلطات جزءا من شارع "لاس فيغاس ستريب" بعد تلقي تقارير عن وجود مطلق نار لا زال طليقا.

وقال الضابط ،آدن أوكامبو-غوميز، إن قوات تتجه إلى مكان الحادث بالقرب من فندق "ماندالاي باي".

وذكرت دانيتا كوهين، المتحدثة باسم المركز الطبي الجامعي، أن مستشفى لاس فيغاس استقبل "عدة أشخاص" مصابين بطلقات نارية، فيما لم تتوفر بعد أي معلومات أخرى.