رئيس كتالونيا: لقد كسبنا الحق بدولة مستقلة

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قال رئيس اقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت في خطاب متلفز مساء الأحد في برشلونة إن الكاتالونيين كسبوا الحق بأن تكون لهم دولة مستقلة بعد نزول "الملايين" منهم للمشاركة باستفتاء على استقلالهم حظرته الحكومة المركزية الإسبانية.

وأعلنت حكومة كتالونيا أن نحو 2.26 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وأن 90 في المئة منهم صوتوا لصالح الانفصال.

ويمثل هذا نسبة إقبال تبلغ نحو 42.3 في المئة من إجمالي عدد الناخبين في الإقليم والذي يبلغ 5.34 مليون شخص.

وقال بيغدمونت "يا مواطني كتالونيا، لقد كسبنا الحق بان تكون لدينا دولة مستقلة على شكل جمهورية".

وأضاف "سترسل حكومتي في الأيام القليلة المقبلة نتائج استفتاء اليوم إلى برلمان كتالونيا حيث تترسخ سيادة شعبنا وحتى يتسنى له التصرف وفقا لقانون الاستفتاء".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة لافانغارديا الإسبانية أن جماعات مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا ونقابات عمال دعت إلى إضراب عام بالإقليم يوم الثلاثاء.

ويقدر الناتج الاقتصادي في كتالونيا بنحو خمس الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا ويملك الإقليم اقتصادا يساوي حجم اقتصاد تشيلي تقريبا.

تصويت بالدم

وأظهرت النتائج الأولية تصويت أغلبية ساحقة من أبناء كتالونيا لصالح الانفصال بعد التصويت الذي حظرته المحكمة الدستورية وأعلنت مدريد أنه غير قانوني.

واستخدمت الشرطة الإسبانية الهراوات والرصاص المطاطي لإجهاض الاستفتاء في استعراض للقوة تسبب في إصابة مئات الأشخاص وفقا لبيانات مسؤولين من الإقليم.

وقالت حكومة الإقليم إن نحو 844 شخصا أصيبوا في أعمال شغب بمختلف أنحاء الإقليم في اشتباكات مع الشرطة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط بشكل مباشر في النزاع بين إقليم كاتالونيا والدولة الإسبانية، قائلا "نحن مواطنون أوروبيون ونعاني من انتهاكات لحقوقنا وحرياتنا".