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الفيديو الاوّل لداهس المارة بكندا.. وهذه هويته!

2
OCTOBER
2017
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بعد ساعات على توقيف داهس المارة وطاعن الشرطي في مدينة أدمنتون غربي كندا، وجهت الشرطة الكندية اتهامات للاجئ صومالي بالشروع في قتل خمسة أشخاص، بعد أن قام بطعن رجل شرطة ودهس عدد من المارة بسيارة في م إدمونتون، الواقعة في إقليم ألبرتا.
 
وأوضحت الشرطة في بيان لها أن "المشتبه به شاب عمره 30 عاماً، جرى التحقيق معه قبل عامين لترويجه أفكار متطرفة، ولكن السلطات لم تعتبره خطراً في حينه".
 
وفي حين لم تكشف الشرطة عن اسمه، إلا أن وسائل اعلام محلية أفادت أن المشتبه به يدعى "عبد الله حسن شريف".
 
من جهته، قال مارلين دوغران مساعد مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية إن المشتبه به صومالي كان تقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ.
 
إلى ذلك، سجلت كاميرا مراقبة لحظة وقوع الهجوم عند حاجز للشرطة في إدمنتون ليل السبت.
 
وتعرفت الشرطة على المشتبه به عندما تم توقيفه في نقطة تفتيش، وأوضحت رخصته أنه مالك السيارة الشيفورليه. ففر من نقطة التفتيش لكنه اعتقل بعد أن طاردته الشرطة عبر شارع بوسط المدينة، وصدم أربعة من المارة خلال المطاردة.
 
يذكر أن رجل الشرطة الذي تعرض لطعنات في رأسه ووجهه خرج من المستشفى، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، يوم الأحد مع اثنين من المارة الذين أصيبوا في الهجوم. وتحسنت حالة شخص ثالث من المشاة من حرجة إلى مستقرة في حين أن الرابع مصاب بكسر في الجمجمة واستعاد وعيه.
 
 
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