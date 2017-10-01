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مصدر بالشرطة: المشتبه به في هجوم مرسيليا له سجل إجرامي

1
OCTOBER
2017
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قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن الرجل الذي يشتبه في أنه نفذ عملية الطعن في مرسيليا الأحد (الأول من تشرين الأول 2017) معروف لدى السلطات بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك
القانون.
وقتل جنود فرنسيون في وقت سابق الأحد الرجل رمياً بالرصاص بعد أن طعن امرأتين حتى الموت عند محطة القطارات الرئيسية في مرسيليا. وقالت مصادر بالشرطة إن الرجل صاح "الله أكبر" ووصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي على الأرجح".
وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه إزاء الهجوم في مرسيليا، وذلك عبر حسابه على "تويتر"، وأثنى على رد فعل الأجهزة الأمنية بما في ذلك قوات "عملية سنتنيال" المكلفة بالتعامل مع مثل هذه التهديدات.
وكتب ماكرون يقول: "أشيد بجنود عملية سنتنيال (لمكافحة الإرهاب) وقوات الشرطة الذين تصرفوا بهدوء بالغ وفاعلية".
 (رويترز)

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