بيكيه يصوت في استفتاء كتالونيا و يدعو للديمقراطية (صور)

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شارك جيرارد بيكيه لاعب المنتخب الإسباني ونادي برشلونة، بعملية الاستفتاء التي تجري في برشلونة للمطالبة باستقلال الإقليم الكتلوني عن إسبانيا.

بيكيه توجه الى إحدى صناديق الإقتراع حيث أبدى صوته، ولم يصرح علنا عن رأيه.

في الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون إنه من المحبذين لفكرة الإستقلال، حيث "غرد" أكثر من مرة على صفحته الخاصة على التويتر

داعيا لفكرة الاستقلال، كما أظهر رغبة بتوليه مركزا قياديا في النادي الكتلوني بعد اعتزاله ممارسة كرة القدم.

وفي تغريدة على التويتر أرفقها بيكيه بجملة باللغة الكتلونية قائلا: "لقد صوتت بالفعل. معا سنقف للدفاع عن الديمقراطية".

المصدر: sputniknews