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تركيا تفتتح أكبر قاعدة عسكرية خارج حدودها

1
OCTOBER
2017
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افتتحت السلطات التركية أمس، أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، كخطوة من قبل أنقرة لتوطيد علاقاتها مع الصومال وتأسيس وجود لها في شرق أفريقيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله قبيل مراسم الافتتاح التي حضرها رئيس الأركان التركي خلوصي آكار: "الضباط الأتراك سيتولون تدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي في القاعدة على دفعات".

من جانب آخر نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري قوله: "نود أن نشكر الشعب والحكومة التركيين لدعمهما بلادنا بإقامة هذه القاعدة في وقت نحن في أمس الحاجة إلى المساعدة لتعزيز جهودنا في مكافحة الإرهاب".

وأضاف خيري: "افتتاح القاعدة العسكرية وتدريب جنودنا فيها، سيسهم في إعادة بناء قوة وطنية لا تقوم على أساس قبلي، ولا تنتمي لمكان محدد بل قوات مدربة تمثل الشعب الصومالي".

وكان موقع "هابر 7" الموالي للحكومة التركية، ذكر في وقت سابق أنه من المرجح أن يتدرب 10 آلاف و500 جندي صومالي في هذه القاعدة الجديدة على دفعات، تحت إشراف نحو 200 جندي تركي سيتكفلون بضمان الأمن

روسيا اليوم
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