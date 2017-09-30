وزير متورّط بفضيحة طائرات خاصة!

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أجبر وزير الصحة الاميركي في إدارة الرئيس دونالد ترامب على تقديم استقالته وسط فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز في بيان "قدم وزير الصحة والخدمات الانسانية توماس برايس استقالته في وقت سابق اليوم والرئيس قبلها".

وجاء البيان بعد أقل من ساعة على قول ترامب للصحافيين ان برايس لم يعرض تقديم استقالته، لكن مصيره سيتقرر في وقت لاحق.

واضافت ساندرز "يعتزم الرئيس تعيين دون جاي. رايت من فيرجينا سيخدم كوزير صحة بالوكالة". وكان رايت يشغل منصب مساعد لوزير الصحة.

وكان موقع "بوليتيكو" الذي كشف القضية ذكر ان برايس قام بـ26 رحلة على الاقل منذ بداية العام، كلفت ما مجموعه 400 الف دولار.

واكدت وزارة الصحة ان الرحلات كانت ذات طابع حكومي، مدافعة بذلك عن شرعية النفقات، لكنها شملت اماكن يملك فيها برايس منازل.

ودعا خمسة اعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الى استقالة برايس الذي يعد من الاثرياء، خصوصاً بسبب رحلات مكوكية قام بها بين واشنطن وفيلادلفيا على متن طائرة استأجرها بـ25 الف دولار، على الرغم من وجود عدد كبير من الرحلات لخطوط شركات طيران عامة بين المدينتين الواقعتين على الساحل الشرقي.