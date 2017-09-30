مأساة مؤلمة - أمضوا 5 أيام مع جثة والدتهم ظنّاً أنّها نائمة!! إليكم التفاصيل

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لها - أمضى 4 أطفال إسبان 5 أيام، مع جثة والدتهم في المنزل، ظنّاً منهم أنّها نائمة.

واهتمّ الأطفال الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و13 سنة، بنفسهم، كما ذهبوا الى المدرسة، بينما كانت جثة أمهم وصديقها في المنزل في بلدة لا زارزا - جنوب غربي إسبانيا.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أنّ الأولاد ظنّوا أنّ والدتهم نائمة وحبيبها يلعب على جهاز "بلاي ستايشن"، فلم يدخلوا الى الغرفة، إلّا أنّ رائحة الجثتين وصلت الى الجيران، الذين أبلغوا الشرطة.

وتبيّن في التحقيقات أنّ الأم وصديقها أقدما على الإنتحار بجرعة دواء زائدة، فيما أنّ الأب البيولوجي لـ3 من الأولاد طالب بحضانتهم.