كيم كارداشيان تستشيط غضبا بسبب جريمتي قتل.. ماعلاقة والدها؟

أطلقت عائلة كارداشيان الموسم الرابع عشر من مسلسلهم الشهير Keeping Up With the Kardashians في أوائل الشهر الحالي، وفي حلقة الأسبوع التي أذيعت يوم الأحد الماضي، سافرت كيم وكورتني إلى مدينة كليفلاند الواقعة في ولاية أوهايو، من أجل زيارة شقيقتهما الصغرى كلوي بحسب ما نقله موقع "إنترتيمنت تونايت".

وأثناء جلستهم العائلية، استقبلت كيم بريداً إلكترونيّاً يتحدّث عن كتاب The Secrets of My Life الذي كتبته كايتلين جينر، طليق والدتها المتحول جنسيّاً، وكانت قد كتبت فيه بأنّ والد الفتيات "روبرت كارداشيان" اتّخذ موضع الدفاع عن "أو جاي سيمبسون" في جريمتي قتل زوجته وعشيقها، لكّنه أخبر كايتلين سراً بأن صديقه "أو جاي" هو الجاني.

استشاطت كيم غضباً بسبب التحديثات الجديدة على الكتاب، علماً بأنّها عندما استلمت النسخة الأولى منه، أخبرتها كايتلين بأنّ التحديثات المُستقبلية لن تكون عنها، الأمر الذي جعل كيم تدعوها بـ "الكاذبة"، كما علّقت كورتني قائلةً "تؤلّف أشياء لم تحصل من أجل أن تبيع كتابها".

وأنهت كيم حديثها بأنها لطالما احترمت كايتلين على رغم توتر العلاقات بينهما، ولكنّها ستقطّع من يتحدّث عن والدها روبرت بسوء، ووصفتها بأنها شخص سيء!.

(فوشيا)