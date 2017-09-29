4.7 مليون كوري شمالي مستعدون للتطوع للقتال في صفوف جيشهم

A + A -

قالت صحيفة “رودونغ سنمون” الكورية الشمالية، أمس الخميس 28 أيلول، إن نحو 4.7 مليون طالب وعامل على استعداد للتطوع للانضمام إلى صفوف الجيش الكوري حال نشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن من بين هذا العدد الضخم من المتطوعين 1.22 مليون امرأة، ويأتي الإعلان عن تلك الأعداد في أعقاب تبادل التصريحات النارية بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي.

يذكر أن ترامب كان قد هدد كوريا الشمالية، وتوعد بتدميرها بالكامل، إذا ما نفذّت التهديدات التي أطلقها وزير خارجيتها في الجمعية العامة، وكتب ترامب في تغريدة عبر موقعه على تويتر:

من جانبه صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بأن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أعمال القمة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خطاب “مجنون”، وأنه سيتحمل مسؤولية جميع تصريحاته.

ووصف كيم أول خطاب للرئيس ترامب عندما صرح أنه يستطيع تدمير كوريا الشمالية بأنه “الأكثر هراءً ووقح”.