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لم تجد "نصيبها".. فتزوجت من نفسها

29
SEPTEMBER
2017
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إنه الجنون وربما شيء آخر لا يمكن لنا فهمه، وعلي أي حال فالقصة تتعلق بامرأة انتظرت 20 عاماً وهي تبحث عن الرجل المناسب "مستر رايت" ولكن دون جدوى، إلى أن وجدت الحل ذات يوم على طريقة "أرخميدس".
لورا ميسي، وهي مدربة لياقة بدنية بلغت الـ40، وجدت أنها أنفقت نصف عمرها تبحث عن الشريك اللائق بها، ولم يتحقق لها ذلك، فأقدمت على فكرة خيالية جعلتها واقعية بأن تنظم حفل زواج كامل وتعلن أنها تزوجت من نفسها.
حفل كامل الطقوس
جرت مراسم هذا الحفل الغريب في ليسوني، بمنطقة لومبارديا الإيطالية، حيث تزوجت لورا نفسها وأمام الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام، وهي تلبس ثوب الزفاف الذي طالما حلمت به، بجوار الأهل والأصدقاء.
وارتدت لورا ثوب الزفاف التقليدي، وحافظت على طقوس المناسبة بما في ذلك وصيفات الشرف، كما لبست خاتم الزواج بنفسها.
وقالت لصحيفة لا ريبوبليكا (الجمهورية) الإيطالية: "أخبرت الأصدقاء والعائلة أنه إذا لم أجد رفيقي في عيد ميلادي الأربعين، فسأتزوج من نفسي".
وتابعت: "إذا عثرت ذات يوم على الرجل الذي يمكن أن أخطط للمستقبل معه، سأكون سعيدة، لكن سعادتي لا تعتمد عليه"، مؤكدة أن هذا زفافها الخيالي من دون أن تحتاج لأن تكون "الأميرة الساحرة".
وبعد الحفل الذي حضره مشاهير، قامت لورا بقطع الكعكة المخصصة للمناسبة، والمزينة في أعلاها بعروسة تحمل وردة محفوفة باللون الأخضر.
 
 
مهر وشهر عسل!
وقد اكتسب حفل الزفاف زخماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت لورا أكثر من 120 صورة عن يوم عرسها تحت عنوان "زواج لورا العازبة"، وكتبت: "أحب نفسك قبل أي شخص آخر".
ودفعت مهراً لنفسها قدره 8700 جنيه استرليني، برغم أنها ليست ملزمة بأي شيء قانوني، وأنها يمكن أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت.
كذلك كللت زواجها بالذهاب لقضاء شهر العسل في مصر، حيث ستزور العديد من المعالم بما فيها الأهرامات، مع رفيق روحها، نفسها، كما قالت.
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