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لبنانية في السويد إعتذرت من معلمتها عن التأخير.. فجاء الجواب صاعقاً ولا يُصدّق!

29
SEPTEMBER
2017
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في حادثة لافتة بالنسبة للبنانيين لكنّها ليست غريبة على دولة أوروبية كالسويد، روت الطالبة اللبنانية سارة عثمان ما حصل معها في جامعة "Lund University" السويدية، حيث تتخصّص في الـ"Strategic Communication".
 
فكتبت عثمان في منشور عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك": "فاتني القطار الأول صباحاً، وبالتالي الحصة الأولى.. وعند بداية الحصة الثانية استأذنت وتوجهت إلى المسؤولة عن المادة لأعتذر عن تأخري (وكانت هذه أول مرّة لها في صفنا)..
 
ناديتها باسمها (كما طلبوا منا في بداية العام الدراسي، فهم - كما صرّحوا - يجدون الفرق الوحيد بين الأستاذ والطالب هو معرفته الأعمق بالاختصاص) فالتفتَتْ مبتسمة، وقدمتُ اعتذاري، منتظرة سماع: "حسناً"..
 
لكنّها أجابت على الشكل الآتي: "أووه أنا متأسِّفة لسماع ذلك.. حركة المرور هذه مزعجة.. حسناً.. سأقوم بتنزيل الملفات على موقع الجامعة.. أنا متأسفة جداً لسماع ذلك.. سأحاول أن أعيد ما فات بين حصة وأخرى.. وأنتِ ألقِ نظرة على الملفات.. وسأكون دائماً هنا للإجابة عن أي استفسار".
 
وختمت عثمان منشورها قائلة: "أردت الاعتذار.. فتأسَّفَتْ لعدم قدرتها على إتمام واجبها المهني تجاه طالبة واحدة! لن أعلِّق.. أترك لكم التعليق".
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