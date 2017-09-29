بهذه العملية تفاجئ كوريا الشمالية الولايات المتحدة

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من الممكن أن تفجّر كوريا الشمالية مفاجأتها إذا غزت قاذفات القنابل الأمريكية أجواءها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد عبر موقع "تويتر" بتدمير كوريا الشمالية. بدورها توعدت كوريا الشمالية بإسقاط قاذفات القنابل الأمريكية إذا دخلت أجواء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وبحسب موقع Business Insider فإن الدفاعات الجوية الكورية الشمالية لا تحوي وسائل قادرة على إسقاط قاذفات القنابل الأمريكية الحديثة وتحديدا طائرات "بي-1ب" (B-1B Lancer. إلا أن كوريا الشمالية تستطيع أن تفاجئ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الموقع أن مقاتلات كوريا الشمالية تستطيع أن تقترب من قاذفة القنابل الأمريكية مستخدمة سرعتها العالية حتى تواجهها وجها لوجه وتقضي على الطائرة الأمريكية باستخدام أسلحتها المتقادمة.

وستكون هذه العملية أشبه بعملية انتحارية ولكن متانة الطائرت الكورية الشمالية، وهي من صنع روسي في زمن الاتحاد السوفيتي، تتيح للطيارين الكوريين الشماليين الوصول إلى قاعدتهم.